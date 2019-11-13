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  3. Başakşehir, Dusko Tosic'i renklerine bağlamak için harekete geçti

Başakşehir, Dusko Tosic'i renklerine bağlamak için harekete geçti

Başakşehir, Dusko Tosic'i renklerine bağlamak için harekete geçti

Çin’de Guangzhou Rief forması giyen ve yeniden Türkiye’ye dönmek isteyen Dusko Tosic’e Başakşehir talip oldu. İstanbul ekibi, yıldız stoperi kiralamak için harekete geçti. Transfer devre arasında bitebilir.

Başakşehir, milli arada sessiz sedasız transfer çalışmalarına başladı. Turuncu-Lacivertliler’in hedefindeki isim ise Dusko Tosic... Savunmanın göbeğine takıma seviye atlatacak, aynı zamanda sol bek de oynayabilecek bir oyuncu arayan İstanbul ekibi, Çin’in Guangzhou Rief ekibinde forma giyen Sırp futbolcu için düğmeye bastı. Kulübünde istediği kadar şans bulamayan ve dönmeye sıcak bakan Tosic’le ilk görüşmelerden olumlu sonuç alındığı öğrenildi.

Beşiktaş’la da anılıyor

Sözleşmesi devam eden Tosic’in devre arasında kiralanması öngörülüyor. Adı Beşiktaş’la da anılan Tosic’e Türkiye’den tek resmi teklifin Başakşehir’den gittiği öğrenildi.

(Fanatik)


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