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Başakşehir evinde yıkıldı

Başakşehir evinde yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig’de lider Medipol Başakşehir, kendi sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile şampiyonluk için yarışan Medipol Başakşehir, kendi sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 beraber kaldı.

Konuk ekip Çaykur Rizespor’un golünü 62. dakikada Vedat Muriqi’den, Başakşehir’in uzatmalarda gelen golünü ise penaltıdan Edin Visca kaydetti.

Medipol Başakşehir, bu skorla 62'a yükseldi ve Galatasaray ile puan farkı 3 oldu. Çaykur Rizespor’un puanı ise 35 oldu.

Medipol Başakşehir’in kalan maçları şu şekilde;

Göztepe

Sivasspor (D)

Ankaragücü

Galatasaray (D)

Alanyaspor

Galatasaray’ın kalan maçları ise şu şekilde;

Konyaspor (D)

Beşiktaş

Çaykur Rizespor (D)

Başakşehir

Sivasspor (D)

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