Başakşehir Alanyaspor'a hazırlanıyor

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın, çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe, 2 Mart'ta teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşmesini feshettiği açıkladı ama sarı-lacivertlilerin teknik direktörüyle organik bağını daha geç kopardığı ortaya çıktı. Ersun Yanal Fenerbahçe'den ne zaman ayrıldı? O gerçek ortaya çıktı
Almanya takımlarından Werder Bremen'de forma giyen milli futbolcumuz Nuri Şahin, gündeme dair ilginç açıklamalarda bulundu. TRT World'e konuşan yıldız oyuncu, Bundesliga'nın ve EURO 2020'nin yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ertelenmesinden; evinde nasıl zaman geçirdiğine dair birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.
Şu sıralar Milan'da top koşturan İsveç'in sansasyonel yıldızı Zlatan İbrahimoviç, İtalya'yı vuran koronavirüs için harekete geçti. Bir kampanya başlatan Ibra, 100 bin Euro da bağışta bulundu.
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Fransız orta saha Blaise Matuidi, koronavirüs testinin pozitif çıkmasından kısa bir süre sonra sosyal medyasından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula kupa gönderecek.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen performansı ve şahsına münhasır kişiliğiyle sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Josef de Souza, futbol hayatındaki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında sürdüren Brezilyalı futbolcu, takımıyla olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.
İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'in efsanevi isimlerinden Gary Neville, koronavirüs salgını nedeniyle Manchester'de bulunan otellerini sağlık çalışanlarına tahsis edeceğini açıkladı.