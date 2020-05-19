Başakşehir açıkladı! Koronavirüs testleri negatif...

Başakşehir kulübü, yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız, her hafta rutin uygulanan Covid-19 testlerine girmektedir.



Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız, iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir."

