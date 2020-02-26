Başakşehir - Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Başakşehir, yarın Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Başakşehir - Sporting Lizbon maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Borussia Mönchengladbach, Roma ve Wolfsberger'in yer aldığı J Grubu'nu 10 puanla lider bitirerek tarihinde ilk defa bir üst tura yükselen turuncu-lacivertliler, aynı zamanda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden tek takım olarak da dikkat çekiyor.
Başakşehir, Sporting Lizbon mücadelesiyle birlikte Avrupa sahnesindeki 28. maçına çıkmış olacak. İstanbul temsilcisi, bugüne kadar oynadığı 27 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 27 gol atan M.Başakşehir, kalesinde 41 gole engel olamadı.
İlk maçta deplasmanda rakibine 3-1 yenilen Başakşehir, Son 16 Turu'na kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması veya kalesinde gol görmesi halinde ise üç farklı galip gelmesi gerekiyor.
Turuncu - lacivertlilerin maçı 3-1 kazanması halinde ise müsabakaların uzatma bölümleri oynanacak.
Başakşehir'de bu önemli mücadele öncesi tek eksik bulunuyor. Enzo Crivelli, kart cezalısı olduğu için Sporting’e karşı forma giyemeyecek. Rakip takımda da Luis Neto, kart cezası sebebiyle yarın akşam sahadaki yerini alamayacak.
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