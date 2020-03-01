Başakşehir - Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Hedef 8'de 8

Fenerbahçe zaferiyle şampiyonluktaki ağırlığını iyice hissettiren Sarı-Kırmızılılar,bugün evinde Başkent temsilcisini de devirerek kayıpsız gitmek istiyor. Mario Lemina sakat... Younes Belhanda ise cezalı olduğu için bu maçta oynamayacak.