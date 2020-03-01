Başakşehir - Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Başakşehir - Gaziantep maçı Beinsports 1'den canlı yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u eleyerek son 16 turuna kalan ve ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertli takım, bu mücadeleyi de galip bitirmesi halinde haftayı 49 puanla lider kapatacak.
Gaziantep FK'nin ise geride kalan 23 hafta sonunda 31 puanı bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadeleyi, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.
Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Enzo Crivelli, Gaziantep FK karşısında takımındaki yerini alabilecek.
Turuncu-lacivertli ekipte Alexandru Epureanu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Epureanu, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 25. haftada Göztepe'ye konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.
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