Baroni ve Tuncay Şanlı'dan Galatasaraylıları çıldırtan paylaşım

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında Real Madrid'e Rodrygo'nun 3, Benzema'nın 2 ve Ramos'un penaltı golüyle 6-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de bir dönem forma giymiş eski futbolcu Cristian Baroni ve Tuncay Şanlı'dan sarı kırmızılı taraftarları kızdıran paylaşımlar geldi.

Cristian Baroni Baroni, "Üzülmeyin" derken, Tuncay Şanlı ise Galatasaray'ı 6-0 yendikleri maçın ardından çıkan, "Tarih bunu da yazar" gazete manşetini paylaştı.