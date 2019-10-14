Barış Pınarı Harekatı paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Cenk Şahin için flaş açıklama!

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Sosyal medya hesabından Barış Harekatı Pınarı Harekatı’na destek verdikten sonra kulübü St Pauli ile gerilim yaşayan, ayrıca Alman taraftarlardan büyük tepki gören Enver Cenk Şahin geri adım atmayacağın açıklarken, takımda fazla forma şansı bulamayan oyuncunun Werder Bremen’le oynanan hazırlık maçında kadro dışı bırakılması Enver Cenk’le St Pauli arasındaki köprüleri attı.

“Ülkemize karşı anlam veremediğim olumsuz bir bakış açısı var. Bizim yaptığımız yanlış bir şey yok” ifadelerini kullanan Enver Cenk Şahin hakkında skandal karara imza atan St Pauli kulübüyle ilgili Avukat Menajer Özgür Dobruca dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

'BANA GÖRE CENK ENVER KARİYERİNE BAŞKA BİR ÜLKEDE DEVAM ETMELİ'

Marjinal taraftarlar yüzünden baskı yiyen St Pauli yöneticilerinin Cenk’i kadro dışı bıraktığını söyleyen Dobruca “Bu olay bizim için şaşırtıcı olmadı Almanlar 90’lardan beri Türkiye karşısında kara propaganda yürütüyor’ derken, Enver Cenk’in kariyerini Almanya’da sürdürmesinin bundan sonra zor olduğu konusu da ayrıca belirtildi.

Fenerbahçe’ye Okan Turp, Göztepe’ye ise Hüseyin Bulut gibi genç yetenekleri kazandıran ve kariyerini Almanya’da sürdüren Avukat Menajer Özgür Dobruca’nın diğer açıklamaları…

St Pauli kulübünün taraftarları zaten marjinal bir taraftardır, içlerinde aşırı solcu gruplar var. Kulübe çağrıda bulunmuşlar Enver Cenk’in sözleşmesini feshedin diye. Normalde Werder Bremen’le oynanan hazırlık maçında forma giyecekti ama bu olaydan sonra oyuncu daha fazla tepki çekmesin diye yöneticiler kadro dışı bırakmışlar. Aslında olay bizi şaşırtmadı Alman medyası şu anki politikayla ilgili değil 90’lardan beri Türkiye’ye karşı kara propaganda yürütüyor. Aslı astarı olmayan şeyleri yazıp çiziyorlar, medya – basın – televizyonlar olayları bu şekilde gösterince Almanlar da ona inanıyorlar. Cenk Enver normal bir Türk çocuğu olarak tabi ki bunu paylaşmış, bana göre doğru da yapmış bundan sonra Cenk’in Almanya’da futbol kariyerini sürdürmesine gerek yok. Sanırım Cenk paylaşım yaparken detaylı düşünemedi ‘Böyle bir paylaşım yaparsam burada büyük tepki görürüm’ diye, saf temiz duygularla yaptığı bir paylaşımdı. Çocuk yerden göğe kadar haklı, sonuçta Cenk Türk çocuğu…