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  3. Barcelona'nın teknik direktörlük görevine Marcelo Gallardo'yu getireceği iddia edildi

Barcelona'nın teknik direktörlük görevine Marcelo Gallardo'yu getireceği iddia edildi

Barcelona'nın teknik direktörlük görevine Marcelo Gallardo'yu getireceği iddia edildi

Bu sezon futbol anlamında beklentilerin altında kalan Barcelona’da teknik direktör Ernesto Valverde’nin koltuğunun sallanmaya başladığı iddia edildi.

Ligde Levante’ye 3-1 kaybeden, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’la nou Camp’ta golsüz berabere kalan Barça’da Valverde’nin yerine Arjantin’de River Plate’le harika bir performans gösteren Marcelo Gallardo’nun göreve geleceği öne sürüldü.

Hatta önümüzdeki ay içerisinde Gallardo’nun, resmen takımın başına geçeceği konuşuluyor.


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