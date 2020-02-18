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aksam.com.tr
  • 18 Şubat 2020 Salı 18:49
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  • 18 Şubat 2020 Salı 18:49

Barcelona'nın, Mustafa Kapı ile ilgilendiği iddia edildi

Barcelona'nın, Mustafa Kapı ile ilgilendiği iddia edildi

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Fransız basınına göre Barcelona, Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini geri çeviren Mustafa Kapı'yı transfer hedefine aldı.

Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Mustafa Kapı için Barcelona iddiası ortaya atıldı. France Football sitesi Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 17 yaşındaki futbolcunun Barcelona tarafından gündeme alındığını iddia etti.

Galatasaray, Mustafa Kapı için yayınlanan açıklamada "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır." ifadelerine yer vermişti.

MUSTAFA KAPI İÇİN BARCELONA İDDİASI

Fransız basınından France Football'un haberine göre Barcelona, Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini geri çeviren Mustafa Kapı'yı transfer hedefine aldı. 17 yaşındaki futbolcunun Haziran ayında transfer konusunda özgür olacağı ve Barcelona'nın Mustafa Kapı'ya talip olduğu ifade edildi.

Mustafa Kapı'nın Barcelona'nın oyun yapısına uygun bir futbolcu olduğu vurgulanırken, 8 ve 10 numara pozisyonları için gelecek vaat ettiğine dikkat çekildi.

2016 yılında Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında, as takım ile ilk maçına çıkan Mustafa Kapı, 2018'de ise Sivasspor ile oynanan maçta oyuna girerek o dönem Süper Lig tarihinin en genç oyuncusu ünvanını kazanmıştı.

(Futbol Arena)

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