Barcelona'nın Iniesta'yı devre arasında istediği ortaya çıktı

Barcelona'nın Ocak ayında Andres Iniesta'nın yeniden takıma dönüşü için görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Barcelona kulübünün takım içinde yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle futbolcu kadrosunun içine sokmak istediği efsane futbolcusu Iniesta'ya teklif yaptı. Söz konusu iddialarda Japonya'da kariyerine devam eden Iniesta'nın sözleşmesinin devam etmesi ve eski kulübüne dönmeye sıcak bakmadığı ve bu sebeple de transferin gerçekleşmediği söylentisi yayıldı.
36 yaşındaki Andres Iniesta'nın takımı Vissel Kobe geçen sezon Japon İmparatorluk Kupası'nı kazanma başarısı göstermiş, geçtiğimiz günlerde de Japonya Süper Kupası'nı Yokohama FC'yi eleyerek kaldırmıştı.
(Sporx)
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