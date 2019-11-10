Barcelona'dan teşekkür

AKŞAM

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, keşan motifli formanın tanıtım filmini sosyal medyadan paylaşan Barcelona’nın yıldızı Pique, eşi Shakira ve çocuklarına, ayrıca Barcelona Başkanı Bartomeu ve yöneticilerle, Messi, Dembele, Griezzman, Vidal, Rakitic dahil tüm futbolculara forma yolladı. Barcelona Başkanı Bartomeu tarafından, Ahmet Ağaoğlu’na hitaben yazılan teşekkür mektubunda, “Yönetim ve A takım oyuncuları adına göndermiş olduğunuz formalardan dolayı teşekkür ediyorum. İlerisi için en iyi dileklerimle. Saygılar” ifadeleri kullanıldı.