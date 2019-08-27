Barcelona'dan Neymar için 300 milyon Euro

Neymar'ın Paris Saint Germain'deki (PSG) geleceğiyle ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. İspanyol ve Fransız basınına göre; Brezilyalı yıldız için Barcelona, PSG'nin kapısını tekrar çaldı. PSG ise Neymar için Barcelona'dan 100 milyon Euro'yla birlikte, Nelson Semedo ve ousmane Dembele'yi istedi.
Oscar Grau, Eric Abidal ve Javier Bordas, bu transfer için Fransa'da bulunurken; taraflar bugün ilerleyen saatlerde tekrar biraraya gelecek. Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun transfer için görevlendirdiği üçlü, PSG'ye alternatif bir teklif daha sundu. Buna göre Barcelona, Neymar'ı bu sezon için kiralayacak. Gelecek sezon ise bonservisine 170 milyon Euro ödeyecek.
PSG ise Neymar için 250 ile 300 milyon Euro arası bir rakam istiyor. Bunun için de Dembele ve Semedo'nun fiyatını da 150 ile 200 milyon Euro olarak hesapladı.
REAL MADRİD DE DEVREDE
Neymar'ı isteyen bir başka kulubün ise Real Madrid olduğu hatırlatıldı ve Fransız ekibinin de Neymar'a karşı para + Vinicius'u istediği haberlerine yer verildi.
Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Burak Yılmaz, İtalyan ekibi Bologna ile anlaşan Gary Medel ile ilgili veda paylaşımı yaptı. Ardından Şilili futbolcu sabah idmanı sonrası takım arkadaşları, teknik heyet ve personelle vedalaştı. Medel eşyalarını toplayarak tesislerden ayrıldı ve İtalya'nın yolunu tuttu.
Kolombiyalı golcü için ihtiyaç duyulan açığı, genç yıldız kapattı: Hem Falcao hem de Monaco ile anlaşan G.Saray, UEFA kriterlerine takıldı. Açık olan 4 milyon euro için Diagne ayrılığı kabul etmedi. G.Saray yönetimi Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına onay verdi.
Burak Yılmaz için 3 kez Beşiktaş yönetimiyle masaya oturan Serie A ekibi Lecce, golcü futbolcunun transferi için bugün son kez Siyah-Beyazlılarla toplantı yapacak.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın kendileriyle görüşmeden doğrudan Radamel Falcao ile temas kurmasına kızan Fransız kulübü Monaco'nun 2. Başkanı Oleg Petrov, “5 milyon Euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gidemez” dedi.
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Bir yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, diğer yandan takımdan gönderilecek isimler üzerinde de çalışıyor. Son olarak Diego Reyes’le yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, Carlos Kameni’nin de sözleşmesini feshediyor.
Manchester United'da Solskjaer’in kadrosunda düşünmediği ve Galatasaray taraftarlarının takımlarına yakıştırdığı Fred için İngilizler 27 milyon sterlin istiyor.