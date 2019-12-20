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Barcelona'dan Lionel Messi'ye yeni sözleşme

Barcelona'dan Lionel Messi'ye yeni sözleşme

Barcelona, sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Lionel Messi'ye 2022'ye dek devam edecek yeni bir sözleşme teklifi yaptı.

Barcelona, Lionel Messi'nin menajeri olan babası Jorge Messi ile sözleşme yenileme görüşmelerine başladı. Barcelona'nın sözleşme uzatma dışında, 'Her sezon sonu sözleşmeyi fesh etme' maddesini de çıkarmak istediği ifade edildi.

El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barça, sözleşmesi 2021'de sona erecek olan 32 yaşındaki Messi'ye 2022'de sona erecek olan yeni bir sözleşme teklifi yaptı.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun yeni başkanlık seçimleri öncesi Messi ile sözleşme imzalayarak konumunu güçlendirmek istediği de belirtildi.

Arjantinli süperstar, Barcelona formasıyla 16 sezonda çıktığı 704 resmi maçta 617 gol attı.

(Sporx)


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