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aksam.com.tr
  • 02 Kasım 2020 Pazartesi 15:34
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Barcelona'dan 49 yılın en kötü başlangıcı

Barcelona'dan 49 yılın en kötü başlangıcı

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NTV Spor

Barcelona, Ronald Koeman ile son 49 yılın en kötü başlangıcına imza attı.

Barcelona, sezona kabus gibi başladı, kötü gidiş ise devam ediyor. Corona virüsün ekonomik olarak etkilemesi bir yana, adı takımla özdeşleşen ve futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olan Lionel Messi, sezon başı ayrılık kararı aldı. Ancak oyuncunun sözleşme fesih bedelinin yüksek olması Messi'nin bırakıp gitmesine engel oldu. Arjantinli, daha sonra istifa etmek zorunda kalan kulüp başkanı josep Bartomeu'yu sert sözlerle eleştirerek kaldığını duyurdu.

Bartomeu gitmeden önce kulübü, takımın eski oyuncusu Ronald Koeman'a emanet etti. Koeman ile Messi arasında sezon başında kadro gerginliği yaşadı. Hollandalı çalıştırıcının kulüpte kimseye ayrıcalık tanımayacağını açıkladığı için Messi'nin ayrılık kararı aldığı haberlerii basına yansıdı. Messi ise, teknik direktörüyle karşı karşıya gelmemeye özen göstererek sezona başladı.

Ancak Barcelona için işler ligde de iyi gitmedi. Katalan ekibi 1971'den bu yana en kötü başlangıç rekorunu egale etti. Barcelona, geride kalan 6 haftada 2 galibiyet (Villarreal ve Celta), 2 beraberlik (Sevilla ve Alaves) ile 2 yenilgilik (Getafe ve Real Madrid) bir performans elde etti. 800 milyon Euro'luk bir kadroya rağmen, Barcelona beklentilerin uzağında kaldı.

Barcelona'nın eski yıldızlarından Koeman, Ansu Fati ve Pedri gibi genç oyuncuları takıma monte etmesine rağmen, saha sonuçlarının her şeye malolacağını biliyor. Zira, vatandaşı Louis van Gaal, 2002-2003'te takımın başına 2. gelişinde 1971'den sonraki en kötü başlangıca imza atmıştı. Barcelona o sezon 6 haftada 8 puan toplayabilmişti. Hollandalı teknik adam sezonun ortasında da kovulmuştu.

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