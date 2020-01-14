Barcelona'da Valverde'nin yerine Setien getirildi

Barcelona'da beklenen oldu ve Ernesto Valverde'nin yerine Quique Setien getirildi.
Katalan kulübünden yapılan açıklamada Setien'in yeni teknik direktör olduğu açıklanırken Ernesto Valverde'ye bu zamanki emekleri için teşekkür edildi ve yolların ayrıldığı duyuruldu. Valverde ile yolların dostça ayrıldığını ve karşılıklı anlaşma yolu ile iplerin koptuğu belirtildi.
Quique Setien'in sözleşmesinin 2022'nin Haziran ayına kadar olduğu da kamuoyuyla paylaşıldı.
Son olarak Real Betis'in başında olan Setien, Las Palmas, CD Lugo, Logrones, Poli Ejido ve Racing Santander gibi takımları çalıştırdı.
Setien, sık sık Johan Cruyff ve Pep Guardiola'ya duyduğu hayranlığı dile getirmesiyle biliniyordu. 61 yaşındaki teknik adamın şu ana kadar herhangi bir kupa kazanmadı.
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