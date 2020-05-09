Barcelona'da Umtiti ilk antrenmanında sakatlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 14 Mart'ta sonlandırılan antrenmanlara dün tekrar başlayan Barcelona'da bugün ilk çalışmasına çıkan Umtiti'nin sakatlandığı duyuruldu.
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Fransız futbolcunun sağ bacak arka adalesinden sakatlık geçirdiği belirtilirken, iyileşme süreciyle ilgili ayrıntı verilmedi.
- Kovid-19 testi pozitif çıkan 3 futbolcunun ismi açıklandı
La Liga'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı daha önce duyurulan 3 oyuncunun ismi belli oldu.
Testleri pozitif olan futbolcuların, Granada'dan Yangel Herrera, Real Sociedad'dan Alex Remiro ve Atletico Madrid'den Renan Lodi oldukları açıklandı.
La Liga kurumunun açıkladığı protokol gereği bu hafta içinde antrenmanlara başlayan takımlar, sahada en fazla 6, tesislerde ise en fazla 12 futbolcu bulundurabiliyor.
Antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmalarına özen gösterilirken, futbolcuların idman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş almaları isteniyor.
Kovid-19 testleri 15 gün içinde üç kez tekrarlanacak olan futbolcuların, sonrasında toplu antrenmanlara geçmeleri, 1 ve 2. liglerde kalan maçların oynanmasına ise haziran ayında başlanması öngörülüyor.
Galatasaray, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Caner Erkin ile dirsek temasına başladı. Üç sol bek Martin Linnes ve Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı yönetim, 3 sol bekin yerini Caner ile yedeklemeyi planlıyor.
Yeni teknik direktörünü belirlemek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce bir görüşme gerçekleştirdiği Nenad Bjelica'nın takımın başına geçmesi konusunda son aşamaya geldi.
Beşiktaş kulübü yaptığı açıklamada bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs tespit edilen Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Süper Lig kulüpleri, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
Bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüse rastlanan Beşiktaş, Pazartesi günü yapılacak antrenmanı iptal etti.
Sancaktepespor, bugün yaptığı açıklamayla toplamda 9 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.