Barcelona'da Umtiti ilk antrenmanında sakatlandı

SPOR GÜNDEMİ

Tekrar buluşuyorlar! Tekrar buluşuyorlar! Galatasaray, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Caner Erkin ile dirsek temasına başladı. Üç sol bek Martin Linnes ve Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı yönetim, 3 sol bekin yerini Caner ile yedeklemeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de anlaşma tamam! İmzaya geliyor... Fenerbahçe'de anlaşma tamam! İmzaya geliyor... Yeni teknik direktörünü belirlemek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce bir görüşme gerçekleştirdiği Nenad Bjelica'nın takımın başına geçmesi konusunda son aşamaya geldi.

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 2 kişide... Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 2 kişide... Beşiktaş kulübü yaptığı açıklamada bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'den açıklama geldi Fenerbahçe'den açıklama geldi Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs tespit edilen Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a mesaj Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a mesaj Süper Lig kulüpleri, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.

Beşiktaş'ta korona sonrası iptal kararı Beşiktaş'ta korona sonrası iptal kararı Bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüse rastlanan Beşiktaş, Pazartesi günü yapılacak antrenmanı iptal etti.