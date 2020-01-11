Barcelona'da sakatlık şoku

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, ameliyattan sonra Suarez'in durumu hakkında bilgi verileceğini bildirdi.
İspanyol basını Uruguaylı futbolcunun, 25 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Napoli-Barcelona maçından önce sahalara dönmesinin hedeflendiğini yazdı.
Forvet oyuncusu Suarez, bu sezon 23 maçta toplam 14 gol (11 lig, 3 Şampiyonlar Ligi) attı.
Barcelona'da Xavi Hernandez iddiası
Öte yandan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 yenilerek elenen Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde'nin gönderileceği iddiaları İspanyol basınında geniş yer aldı.
"Barcelona'da deprem" başlıkları atan İspanyol gazeteleri, Barcelonalı yöneticilerin takımın eski futbolcusu Xavi Hernandez'e teklif götürdüğünü iddia etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sıtmaya yakalanan Nijeryalı futbolcuları Henry Onyekuru'nun yaklaşık 3 hafta içinde sağlığına kavuşacağını söyledi.
İngiltere Premier Lig’in 22. hafta mücadelesinde Arsenal deplasmanda Crystal Palace’a konuk oldu. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına ilişkin itirazı, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin başvurularını reddetmesinin ardından federasyondan yeni bir açıklama geldi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Olağanüstü Divan Kurulu'nda gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp harcama limitlerinde yapılacak herhangi bir değişikliği kesinlikle karşı olduğunu, belirlenen kurallara harfiyen uyduklarını ve bunun için ağır bir bedel ödediklerini kaydetti.
İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. La Liga'nın iki devini karşı karşıya getiren mücadele 12 Ocak Pazar günü saat 21.00'de TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.