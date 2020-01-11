Barcelona'da sakatlık şoku

Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limiti açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp harcama limitlerinde yapılacak herhangi bir değişikliği kesinlikle karşı olduğunu, belirlenen kurallara harfiyen uyduklarını ve bunun için ağır bir bedel ödediklerini kaydetti.