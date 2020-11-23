Barcelona'da Messi kadro dışı bırakıldı

Sezon başı takımdan ayrılmak isteyen ancak yönetim zoruyla takımda kalan Lionel Messi'nin Barcelona'daki çalkantılı süreci devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak olan Barcelona'da Lionel Messi, kadroya alınmadı.
Bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Messi'nin kadroya alınmaması büyük yankı uyandırırken, konuyla ilgili konuşan teknik direktör Keoman, "Messi ve De Jong'u almamaya karar verdik çünkü Şampiyonlar Ligi'ndeki durum oldukça rahat ve dinlenmeye ihtiyaçları var. Tek sebep bu" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bağlandığı canlı yayında kaleci transferi, Adem Ljajic'in durumu ve Fenerbahçe derbisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, “Kesinlikle kaleci almayacağım” ifadesini kullandı.
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, Lorient'i 4-0 mağlup ederken, karşılaşmada Yusuf Yazıcı şov vardı.
Fenerbahçe'de sezon başından beri yapılan geniş kadro vurgusu son karşılaşmada kendini gösterdi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya çıktı. Sakatlıklarla ilgili sıklıkla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ‘oynadıkça kazanayım' tavrı, yönetimin karar vermesini kolaylaştırdı.
Barcelona'nın yarın Dinamo Kiev ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi şok bir karar alındı.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu