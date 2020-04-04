Barcelona'da koronavirüs şoku

Koronavirüs salgınının en şiddetli yaşandığı ülkelerden birisi olan İspanya'da salgın futbolu da vurdu.
Mundo Deportivo’nun haberine göre; FC Barcelona'da üçüncü pozitif vakayla karşılaşıldı. Sağlık ekibinin başındaki Ramon Canal ve hentbol takımı doktoru Josep Antoni Gutierrez’in ardından FC Barcelona Başkan Yardımcısı Jordi Cardoner’in de test sonuçları pozitif çıktı.
Haberde 57 yaşındaki yöneticinin durumunun ciddi olmadığı ve tedaviye alındığı belirtildi. Katalan ekibinde tüm branşlarda hiçbir sporcuda koronavirüs testinin pozitif çıkmaması ise yüzleri güldürdü.
Leicester City'de forma giyen milli futbolc Çağlar Söyüncü beIN Sports'a konuştu. Söyüncü, yaptığı açıklamada 2019 yazında Manchester United'a transfer olan Harry Maguire'den de bahsetti ve "dünyanın en pahalı stoperinin yerinde oynuyorum" dedi.
İspanyol devi FC Barcelona'da sağlık ekibi sorumlusu Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez'in ardından başkan yardımcısı Jordi Cardoner'in de testleri pozitif çıktı.
İtalya ekibi Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak.
Beşiktaş Yönetimi ile Dorukhan Toköz arasında 'yeni sözleşme' krizi çıktığı iddialarını siyah beyazlı futbolcu yalanladı.
Gelecek sezona daha genç bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile söz kesen Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ ile de prensip anlaşmasına vardı.
Gelirlerini büyük oranda yitiren kulüpler, futbolculardan ‘Fedakarlık' isterken, Beşiktaş'ın sporcularına olan birikmiş borçları belini büküyor. Bu yüzden indirim konusu da çıkmazda
Koronavirüse yakalanan ve günlerdir karantinada olan Juventus'un yıldız futbolcusu Paulo Dybala'nın nişanlısı Oriana Sabatini'den kötü haber geldi.