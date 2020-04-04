Barcelona'da koronavirüs şoku

İspanyol devi FC Barcelona'da sağlık ekibi sorumlusu Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez'in ardından başkan yardımcısı Jordi Cardoner'in de testleri pozitif çıktı.

Koronavirüs salgınının en şiddetli yaşandığı ülkelerden birisi olan İspanya'da salgın futbolu da vurdu.

Mundo Deportivo’nun haberine göre; FC Barcelona'da üçüncü pozitif vakayla karşılaşıldı. Sağlık ekibinin başındaki Ramon Canal ve hentbol takımı doktoru Josep Antoni Gutierrez’in ardından FC Barcelona Başkan Yardımcısı Jordi Cardoner’in de test sonuçları pozitif çıktı.



Haberde 57 yaşındaki yöneticinin durumunun ciddi olmadığı ve tedaviye alındığı belirtildi. Katalan ekibinde tüm branşlarda hiçbir sporcuda koronavirüs testinin pozitif çıkmaması ise yüzleri güldürdü.