Barcelona'da koronavirüs gerçeği! 5 futbolcuda...

SPOR GÜNDEMİ

Anlaşma tamam! Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna kattı Anlaşma tamam! Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna kattı Geçtiğimiz günlerde teknik ekibe eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu katan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'da görev yapan Serkan Reçber'le anlaştığı iddia edildi. 44 yaşındaki eski futbolcunun Sarı-Lacivertlilerde scout ekibi kuracağı öğrenildi.

Cimbom'un istediği yıldızı Fırtına kaptı! 4,5 milyona anlaşma sağlandı Cimbom'un istediği yıldızı Fırtına kaptı! 4,5 milyona anlaşma sağlandı Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başlangıç yapan ve Anıl Başaran ile Aly Malle'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da istediği Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar ile anlaşma sağladı. Trabzonspor bu transfer için İzmir ekibine 4,5 milyon TL ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.

Dört büyüklerde bek'lenen kriz Dört büyüklerde bek'lenen kriz Fenerbahçe ve Beşiktaş hem sağ hem sol bek bulmaya mecbur. Galatasaray sağ, Trabzonspor da sol bek problemlerini çözmüş değil. 4 büyüklerin aynı mevkilere oyuncu aramaları, doğal olarak fiyatları yükseltecek ve transfer zorlaşacak.

Hasan Ali'de son dakika gelişmesi Hasan Ali'de son dakika gelişmesi Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'la yollarını ayırma kararı aldı. Tecrübeli futbolcunun 8 yıllık Fenerbahçe macerası sona eriyor.

Cimbom'un Belhanda ve Feghouli için istediği rakam dudak uçuklattı Cimbom'un Belhanda ve Feghouli için istediği rakam dudak uçuklattı Galatasaray, yüksek maaşları sebebiyle gözden çıkarılan Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin bonservis bedelini belirledi. Sarı-Kırmızılılar, Suudi Arabistan ve Katar'dan teklifler alan iki futbolcu için de 10'ar milyon Euro bonservis talep ediyor.

Abdullah Ercan bombayı patlattı! Novak ve F.Bahçe... Abdullah Ercan bombayı patlattı! Novak ve F.Bahçe... Abdullah Ercan, Trabzonspor'un sol beki Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğu yönündeki iddialarla ilgili, "Tek bir cümle söyleyebilirim. Trabzonspor için büyük kayıp, Fenerbahçe için büyük kazanç olur" dedi.