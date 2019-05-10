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  3. Barcelona'da Ernesto Valverde'nin yerine Ronald Koeman göreve getirilecek

Barcelona'da Ernesto Valverde'nin yerine Ronald Koeman göreve getirilecek

Barcelona'da Ernesto Valverde'nin yerine Ronald Koeman göreve getirilecek

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Liverpool hezimeti sonrası Ernesto Valverde ile ilgili kararını verdi.

Katalan basınında yer alan habere göre; Barcelona'nın ligi bitimiyle birlikte Valverde ile yollarını ayıracak. Yönetimin teknik direktörlük görevi için ilk tercihi ise netleşti. Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın bu görev için düşünülen ilk aday olduğu kaydedildi.

Futbolculuk kariyerinde 6 sezon Barcelona formasıyla ter döken Koeman'ın alternatiflerinin ise Ajax hocası Erik ten Hag ve eski futbolcu Xavi olduğu iddia edildi.

Koeman, Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton gibi takımlarda da görev yapmıştı.

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