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aksam.com.tr
  • 10 Nisan 2020 Cuma 19:49
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  • 10 Nisan 2020 Cuma 19:54

Barcelona'da deprem! Yolsuzluk iddialarına cevap geldi

Barcelona'da deprem! Yolsuzluk iddialarına cevap geldi

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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, istifa eden başkan yardımcısı Emili Rousaud'un kulüpte yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialarını yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rousaud'un suçlamalarının "asılsız" olduğu savunularak, "Barcelona, yolsuzluk olarak tanımlanabilecek herhangi bir faaliyeti kategorik olarak reddetmekte ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır." ifadesine yer verildi.

İspanyol kulübünde, başkan yardımcıları Emili Rousaud ve Enrique Tombas'ın aralarında olduğu 6 yönetici, başkan Josep Maria Bartomeu'yu eleştirerek istifa etmişti.

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