Barcelona'da deprem! Yolsuzluk iddialarına cevap geldi

Kulüpten yapılan açıklamada, Rousaud'un suçlamalarının "asılsız" olduğu savunularak, "Barcelona, yolsuzluk olarak tanımlanabilecek herhangi bir faaliyeti kategorik olarak reddetmekte ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır." ifadesine yer verildi.
İspanyol kulübünde, başkan yardımcıları Emili Rousaud ve Enrique Tombas'ın aralarında olduğu 6 yönetici, başkan Josep Maria Bartomeu'yu eleştirerek istifa etmişti.
Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
Eskişehirspor, eski file bekçisi Boffin'in alacakları nedeniyle -6 puan silme cezası ile 2 dönem transfer yasağı aldı.
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in başlama tarihi ile alakalı açıklamalarda bulundu.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, istifa eden başkan yardımcısı Emili Rousaud'un kulüpte yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialarını yalanladı.
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 2021 yılında düzenleneceğinin garantisini veremeyeceğini belirtti.
Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, takım arkadaşı Uğurcan Çakır'ın mutfakta meydan okumasına karşılık verdi.
Sezon sonu Inter'den ayrılması beklenen ve daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ve bu nedenle Hoffenheim'dan gelen teklifi reddettiği belirtildi.