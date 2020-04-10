Barcelona'da 6 yönetici istifa etti! Seçim yaklaşıyor...

Barcelona'da corona virüsle başlayan sorunlar artarak büyüyor. Ekonomik olarak da hamleler yapmak zorunda kalan Katalan devinde; tam 6 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

Dünyanın en önemli kulüplerinden Barcelona, corona virüs süreciyle beraber ciddi sıkıntılara girdi. Son olarak Barça'da yönetim kurulundan 6 üye istifalarını sundu.

İspanya ve Katalan basınında geniş yer tutan haberlerde; hem ekonomik anlamda yürütülen süreç hem de başkan Bartomeu ile yaşanan fikir ayrılıkları istifaları getirdi. Barcelona Başkanı Bartomeu'nun da istifalarını istediği Emili Rousaud , Enrique Tombas , Silvio Elias, Josep Pont, Maria Teixidor ve Jordi Calsamiglia, kulübe veda etti. 19 üye sayısı 13'e düştü.

Bu yaşanan sarsıcı gelişmenin ardından gözler Bartomeu'ya döndü. Bartomeu'nun virüs sonrasında kulübü seçime götürmesi ve yeni bir başkanlık seçiminin olması gerektiği bildirildi.

Bu yaşanan sarsıcı gelişmenin ardından gözler Bartomeu'ya döndü. Bartomeu'nun virüs sonrasında kulübü seçime götürmesi ve yeni bir başkanlık seçiminin olması gerektiği bildirildi.

(Milliyet)