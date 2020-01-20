Barcelona zorlandığı maçta Lionel Messi ile güldü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Granada'yı 1-0 yendi.
Barcelona'da hafta başında görevden alınan Ernesto Valverde'nin yerine teknik direktörlüğe getirilen Quique Setien, takımın başında ilk resmi maçına çıktı.
Takımda önemli değişiklikler yapan Setien, sakat olan Luis Suarez'in mevkinde Lionel Messi'yi oynatırken, forvet üçlüsünü Messi, Antoine Griezmann ve Ansu Fati'den kurdu.
Kart cezalısı olan Frenkie de Jong'un yerine Samuel Umtiti'yi alan İspanyol teknik adam, uzun aradan sonra Arturo Vidal'a da ilk 11'de fırsat verdi.
Maçın ilk yarısında yüzde 82 topla oynama oranına sahip olan Barcelona, buna rağmen sadece iki kez Granada kalesine şut çekebildi.
İlk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.
İkinci yarının 69. dakikasında Granada'nın defans oyuncusu German Sanchez'in gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyun dışında kalması, maçın kırılma anı oldu.
Rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Barcelona 76. dakikada Messi'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu skorla puanını 43'e çıkaran Barcelona, averajla Real Madrid'in önünde liderliğini korudu.
Granda ise 27 puanla 10. sırada kaldı.
(Sporx)
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