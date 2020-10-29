SPOR GÜNDEMİ

Dudak uçuklatan rakam Dudak uçuklatan rakam Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için en az 20'şer milyon Euro talep ediyor.

6 hafta geçti, Terim hala arayışta 6 hafta geçti, Terim hala arayışta Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda istikrarı yakalayamazken orta sahada ise toplam 9 futbolcu değerlendirildi.

Barcelona ve Juventus'un Messi-Ronaldo atışması Barcelona ve Juventus'un Messi-Ronaldo atışması Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Juventus'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından, iki kulübün sosyal medya hesapları arasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo üzerinden atışma yaşandı.

Dorukhan'a son teklif! Bonuslarla birlikte aldığının neredeyse 3 katı Dorukhan'a son teklif! Bonuslarla birlikte aldığının neredeyse 3 katı Beşiktaş, sözleşmesini yenilemek için büyük mesai harcadığı Dorukhan Toköz'e son teklifini sundu. Siyah-Beyazlılar, 350 bin euro kazanan başarılı futbolcuya 9 milyon TL ve başarı bonusları önerdi.

Fener maçına günler kala sürpriz ayrılık Fener maçına günler kala sürpriz ayrılık Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.