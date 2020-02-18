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aksam.com.tr
  • 18 Şubat 2020 Salı 07:12
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  • 18 Şubat 2020 Salı 07:12

Barcelona transferde sessizliğini bozuyor! Martin Braithwaite...

Barcelona transferde sessizliğini bozuyor! Martin Braithwaite...

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Ousmane Dembele'den uzun süre yararlanamayacak olan Barcelona'nın La Liga'daki özel transfer hakkından yararlanarak Leganes'ten Martin Braithwaite'ı renklerine bağlayacağı iddia edildi.

Barcelona'da Dembele'nin sakatlığının ardından kadroyu güçlendirmek amacıyla La Liga'daki özel transfer maddesinden yararlanılarak sürpriz bir ismin gündeme geldiği iddia ediliyor.

İspanya'da transfer döneminin kapanmasının ardından uzun süreli sakatlanan oyuncunun yerine 1 transfer yapma hakkı verildiği ve bu ismin Leganesli Martin Braithwaite olduğu belirtildi. Oyuncunun menajerinin Pazartesi sabahı Barcelonalı yöneticilerle bir araya geldiği belirtilirken oyuncu için yaklaşık 20 milyon euroluk serbest kalma maddesinin ödeneceği belirtildi.

Danimarkalı oyuncunu transferini sürpriz olarak değerlendiren İspanyol basını ödenecek miktasın da çok olduğunu ve Braithwhite'ın Barcelona'ya katkı sağlayacak oyuncu olmadığı yorumlarını yapmış durumda.

La Liga'da kulüpler İspanya Futbol Federasyonu'nun 124/3 maddesinde yer alan "En az 5 ay sakatlığı kanıtlanan futbolcunun yerine kulübü transfer dönemi kapandıktan sonra 1 kereye mahsus olmak üzere transfer yapabilir" ibaresi ile Ocak ile Haziran ayları arasında transfer yapabiliyor.

27 yaşındaki Martin Braithwaite Leganes ile bu sezon 27 maça çıkmış ve 8 gol 2 asistle oynamıştı.

(Sporx)

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