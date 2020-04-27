Barcelona Tottenham'ın yıldızı Ndombele'yi istiyor

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mustafa Kapı'ya teklif götürdü. 17 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un teklifine “Avrupa'ya gitme hayalim var. Bu gerçekleşmezse görüşebiliriz” cevabını verdi.

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen oyuncu, silahlı saldırı sonucu öldürüldü Geleceğin yıldızı olarak gösterilen oyuncu, silahlı saldırı sonucu öldürüldü Orlando Louisville Üniversitesi Amerikan Futbol Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki Dexter Rentz, cumartesi akşamı yaşadığı bir saldırı sonrasında vurularak öldürüldü.

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.

Tarihi takas! Terim hem Belhanda'dan kurtuluyor hem de gözdesine kavuşuyor Tarihi takas! Terim hem Belhanda'dan kurtuluyor hem de gözdesine kavuşuyor Al Nasr'dan Galatasaray'a çok konuşulacak bir takas önerisi geldi. Suudi Arabistan ekibi Ahmed Musa'ya karşılık Sarı-Kırmızılılardan Maicon ve Belhanda'yı istedi. Cimbom'un iki futbolcunun üstüne bir miktar da para istediği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, Ahmed Musa'yı daha önce de istemiş ancak oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

Fransızlar Kartal'ın yeni transferini açıkladı Fransızlar Kartal'ın yeni transferini açıkladı Fransa'nın önde gelen spor yayın organlarından France Football, Beşiktaş'ın transfer planlarını deşifre etti.

Galatasaray'da mecburi ayrılık! Galatasaray'da mecburi ayrılık! Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler UEFA'nın Finansal Fair Play ile ilgili vereceği karara çevrildi. UEFA'nın koronavirüs salgını sebebiyle FFP'yi askıya alması bekleniyor ancak mevcut kararın devam etmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar, Luyindama veya Marcao'dan birini satıp transferlere kaynak yaratacak.