Barcelona Ter Stegen ile 5 yıllık sözleşme yapıyor

Barcelona, kaleci Marc-Andre ter Stegen'le yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. İspanyol Sport gazetesinin haberine göre; Alman file bekçisi yeni 5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. Bayern Münih'in listesinde olduğu haberleri sık sık basına yansıyan ve haftalık 140 bin Sterlin alan 28 yaşındaki oyuncunun maaşı ise gözle görülür şekilde artırılacak.
Borussia Mönchengladbach'ten 2014 yılında transfer edilen ve takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Ter Stegen, Bayern'in gündemine gelmişti. Alman şampiyonunun, Ter Stegen için 90 milyon Sterling ödeyeceği iddiaları basına yansımıştı.
Halihazırdaki sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Ter Setgen'in 161 milyon Sterlin'lik sözleşme fesih bedeli bulunuyor.
Marc-Andre ter Stegen 2014'te Barcelona'ya transfer olmuştu.
(NTV Spor)
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