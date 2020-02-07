Barcelona son dakika golüyle Kral Kupası'na veda etti

Barcelona ve Real Madrid, İspanya Kral Kupası’na çeyrek finalde veda etti.
Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Athletic Bilbao'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve elendi.
Real Madrid de aynı gün içinde Real Sociedad'a 4-3 yenilerek kupanın dışına çıkmıştı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor - Sivasspor maçı 0-0 sona erdi.
Futbolda Şike Davası'nda Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıkların örgüt kurma suçundan beraatleri kesinleşti.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, TFF'nin fikstür ayarlamalarını eleştirdi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, 0-0 biten Demir Grup Sivasspor maçı sonrası, "Turu geçmek istiyoruz. Sivas deplasmanında gol atmak istiyoruz"
Anadolu Efes, Euroleague 24. haftasında Zalgiris'i mağlup etti.
THY Euroleague'in 24. haftasında konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 96-91 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, son bölümde ortaya koydukları mücadeleyle karşılaşmadan galip ayrıldıklarını söyledi.
Anadolu Efes, Euroleague 24. haftasında Zalgiris'i 96-91 mağlup etti. Maçın ikinci yarısında yıldızlaşan Shane Larkin, açıklamalarda bulundu.