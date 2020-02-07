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aksam.com.tr
  • 07 Şubat 2020 Cuma 00:58
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  • 07 Şubat 2020 Cuma 00:58

Barcelona son dakika golüyle Kral Kupası'na veda etti

Barcelona son dakika golüyle Kral Kupası'na veda etti

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Kral Kupası çeyrek final maçında Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao'ya 1-0 yenilerek kupaya veda etti. Katalan ekibinin ezeli rakibi Real de aynı gün kupadan elenmişti.

Barcelona ve Real Madrid, İspanya Kral Kupası’na çeyrek finalde veda etti.

Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Athletic Bilbao'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve elendi.

Real Madrid de aynı gün içinde Real Sociedad'a 4-3 yenilerek kupanın dışına çıkmıştı.

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