Barcelona, Sevilla'nın genç stoperi Jules Kounde için temaslara başladı

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Barcelona, Sevilla'nın 21 yaşındaki stoperi Jules Kounde için harekete geçti. Fransız savunmacının 75 milyon euroluk sözleşme fesih bedeli bulunuyor.

Teknik direktörlüğe Ronald Koeman'ın getirildiği Barcelona'da, Lionel Messi'nin de takımda kalması sonrası hareketlilik sürüyor.



Katalan ekibi son olarak Sevilla'nın genç savunmacısı Jules Kounde için harekete geçti.

FESİH BEDELİ 75 MİLYON

Savunmada yaşadığı sorunlar sonrası genç stopere yönelen Barça, transfer için 75 milyon avroyu gözden çıkarmak zorunda olacak. Kulübü Sevilla ile 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu, bu şartlar altında kulübünden ayırmanın tek yolu, sözleşme fesih bedeli olan 75 milyon avroyu ödemek olacak.

1,84 boyundaki Kounde, pas oyunundaki başarısı ve mental dayanıklılığı ile öne çıkıyor. 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz 2019 yılında 25 milyon avro karşılığında Bordeaux'dan transfer edilmişti.