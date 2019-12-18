Barcelona Real Madrid şifresiz mi, hangi kanalda? Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta?

Barcelona Real Madrid şifresiz mi, hangi kanalda? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Katalonya bölgesindeki karışıklık sebebiyl ertelenen El Clasico olarak bilinen ve iki dünya devi Barcelona ve Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Camp Nou'daki dev maç için nefesler tutuldu. k. El Clasico tarihinde bu zamana kadar 51 maç beraberlikle sonuçlanırken, Barcelona’nın 96, Real Madrid’in de 95 galibiyeti bulunuyoR. Barcelona Real Madrid şifresiz mi, hangi kanalda? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

BARCELONA REAL MADRİD ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Barcelona Real Madrid maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak. D-Smart Spor Smart kanalından canlı olarak izlenebilecek olan karşılaşma, D-Smart Go uygulaması üzerinden internet aracılığıyla takip edilebilecek.

Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Rakitic, Griezmann, Messi, Suarez

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Kross, Valverde, Modric, Bale, Benzema

LİONEL MESSİ'DEN RONALDO AÇIKLAMASI

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, çarşamba günü oynanacak El Clasico öncesinde İspanya basınına konuştu.

Zinedine Zidane'ın eleştirilmesi hakkında yorum yapan Lionel Messi, "Zidane'ın bu kadar yoğun eleştirilmesini anlayamıyorum. Gerçekten ilginç, şaşırtıcı. İnsanlar maalesef futbolda geçmişteki başarıları hemen unutuyor. Her gün yeni bir başarı talep ediyor. Bu da futbolun doğasında var ama Zidane'ın bu kadar eleştirilmesi yanlış." dedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı grupların bloke etme çağrısı yaptığı El Clasico "yüksek riskli maç" ilan edilirken, ilklerin yaşanacağı bir dizi güvenlik önlemi alındı. Katalonya yerel polisi Mossos d'Esquadra'nın liderliğinde oluşturulan güvenlik önlemleri kapsamında, maç günü 3 binden fazla güvenlik görevlisinin çalışacağı ve İçişleri Bakanlığının kararıyla Barselona'ya 500 kişilik ek jandarma ve ulusal polis ekibi gönderileceği bilgisi verildi. Ayrıca Real Madrid takımının Barcelona'ya gideceği ve ilk defa Barcelona takımının ve maçı yönetecek hakem kadrosunun da aynı otelde kampa gireceği bildirildi.

AYNI ANDA GELECEKLER

Adeta kırmızı alarmın verildiği Barcelona kentinde El Clasico öncesi hem takımlar hem de maçın hakem dörtlüsü, aynı anda stada gelecekler. Herhangi bir olay yaşanmaması adına tüm önlemlerin alındığı İspanya'da hem Barcelona hem de Real Madrid'i taşıyan otobüsler, aynı güzergahtan birlikte yola çıkacak ve karşılaşmadan iki saat önce stada giriş yapacaklar.