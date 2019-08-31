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Barcelona, Osasuna deplasmanından bir puanla döndü

Barcelona, Osasuna deplasmanından bir puanla döndü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Barcelona deplasmanda Osasuna ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi takım 7. dakikada Roberto Torres ile 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı daha atak oynayan Barcelona, 51. dakikada Ansu Fati ile beraberliği yakalayıp, 64. dakikada Arthur Melo'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 81. dakikasında Barcelona'dan Gerard Pique'nin ceza sahasında topa elle dokunması sonrasında penaltı atışını kullanan Roberto Torres kendisinin ve takımının 2. golünü attı.

İlerleyen dakikalar skoru değiştirmeyince maç 2-2 sona erdi.

Bu arada Barcelona'nun Gine Bissaulu genç yıldızı Ansu Fati, La Liga'da ilk golünü atarken, kulüp tarihinin La Liga'da gol atan en genç futbolcusu oldu. Fati ayrıca, La Liga tarihinde de gol atan en genç 3. futbolcu olarak ismini yazdırdı. Fati'nin (16 yaş 304 gün) önünde Iker Muniain (16 yaş 289 gün) ve Fabrice Olinga (16 yaş 98 gün) bulunuyor.

 

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