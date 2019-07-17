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Barcelona, Neymar için PSG'ye yeni teklif sundu

Barcelona, Neymar için PSG'ye yeni teklif sundu

Paris Saint-Germain'den ayrılmak isteyen Neymar için Barcelona'nın yaptığı yeni teklif ortaya çıktı.

İspanya basınında yer alan habere göre; Barcelona, Neymar için Paris Saint-Germain'e 40 milyon euro artı Philippe Coutinho ve Ousmane Dembele teklifinde bulundu.

Paris Saint-Germain'in bu teklife sıcak bakmadığı ve Brezilyalı futbolcu için istediği 300 milyon euro rakamında ısrarcı olduğu kaydedildi.

THOMAS TUCHEL'DEN AÇIKLAMA

Neymar hakkında Fransa basınına konuşan Tuchel ise, "Neymar'ın takımdan ayrılmak istediğini Copa America'dan önce öğrendik. Ancak ortada kesin bir durum yok. O halen bizim oyuncumuz" dedi.

Neymar, geçmişte Santos ve Barceloan formaları giymiş, kariyeri boyunca çıktığı 378 müsabakada 226 gol 140 asistlik performans sergilemişti.

(Sporx)

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