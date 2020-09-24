Barcelona, Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transfer olduğunu resmen açıkladı

Katalan ekibinden yapılan açıklamada Uruguaylı yıldıza 6 yıllık hizmetleri nedeniyle teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi. Luis Suarez'in Barcelona kulübüne yaptığı hizmetlerin unutulmayacağının altı çizilen açıklamada yerel saatle 12:30'da veda töreni düzenleneceği de ifade edildi.
Öte yandan Barcelona'nın Atletico Madrid'den bu transfer karşılığında 6 milyon euro + bonusları içeren ödeme alacağı da belirtiliyor.
2014'te Liverpool'dan 82 milyon euroya transfer olan 33 yaşındaki Uruguaylı golcü Barcelona kariyerinde çıktığı 191 lig maçında 147 gol 74 asist üretmişti.
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Barcelona, Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transfer olduğunu resmen duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları sona erdi.
Peru'nun Binacional takımından Kolombiya'nın CD America takımına transfer olan 26 yaşındaki golcü Aldair Rodriguez, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini ancak bilmediği bir sebepten dolayı transferin gerçekleşmediğini açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu, tek maçla başladı.
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, takımının UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Portekiz temsilcisi Rio Ave ile yapacağı karşılaşmanın zor geçeceğini ve iyi hazırlanarak turu atlamak istediklerini söyledi.