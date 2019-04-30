Barcelona Liverpool maçı ne zaman? Barcelona Liverpool maçı hangi kanalda?

Barcelona Liverpool maçı ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona Liverpool hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Finale bir adım kala takımlar yarı finalde başarılı olmak için çabalayacak. Ev sahibi ekip, bir önceki turda Manchester United karşısında fazla zorlanmadan üst tura yükselmişti. Liverpool ise, favori olarak çıktığı Porto eşleşmesinde hata yapmadı. İngiliz temsilcisinde sakatlığı bulunan Adam Lallana'nın durumu belirsizliğini korurken, Fabinho ve Roberto Firmino'nun maça yetişmesi bekleniyor.

BARCELONA LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Nou Camp'ta 1 Mayıs Çarşamsa günü saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Barcelona - Liverpool muhtemel 11'ler...

Barcelona: Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Vidal, Dembele, Messi, Suarez

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita, Salah, Mane, Firmino

Barcelona La Liga'da şampiyonluğunu ilan etti. Katalan ekibi Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon B Grubunu'nda Tottenham, Inter ve PSV Eindhoven ile mücadele etti. Messi ve arkadaşları grubu yenilgisiz 14 puanla tamamladı. Barcelona daha sonra Lyon ve Mahchester United'ı eleyerek yarı finale yükseldi.

Liverpool İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veriyor. Yoluna Şampiyonlar Ligi'nde de devam eden Liverpool C Grubu'nu Napoli ve Kızılyıldız'ın önünde 9 puanla ikinci sırada tamamladı ve gruptan çıktı. Liverpool son 16 turunda Bayern Munih'i, çeyrek finalde ise Porto'yu egale ederek Barcelona'nın rakibi oldu.

JURGEN KLOPP İDDİALI KONUŞTU

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp, basına açıklamalarda bulundu.

Klopp, fotomuhabirlerin kendisini sürekli olarak çekmesi üzerine, "Adımı Google'a yazın, birçok fotoğrafımı bulacaksınız zaten. Bu kadar çok çekmenize gerek yok." diyerek konuşmasına başladı.

Kendisinin "Nou Camp bir mabed değil" sözlerinin hatırlatılmasına ilişkin Alman teknik adam, "Ben futbol aşığıyım. Camp Nou hakkında kötü söz söyleyebileceğimi nasıl düşünürsünüz!" diyerek cevap verdi.

Liverpool patronu, Barcelona takımının sadece Lionel Messi'den oluşmadığını ve kaliteli bir ekip olduğunu aktarırken, "Barcelona, sadece Messi'den oluşmuyor. Çok kaliteli bir ekipleri var. Halihazırda şampiyon oldular. Messi, Şampiyonlar Ligi kupasını istediğini söylemişti. Bu söz hepimiz için tehdit aslında." diyerek görüşlerini bildirdi.

VALVERDE: FİNALİ BİZ OYNAYACAĞIZ

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool'u evinde ağırlayacak olan Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde, maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli teknik adam konuşmasının başında iddia sözler sarf ederken, "Hangi takımın finale daha uygun olduğunu bilmiyorum ama Madrid'de finali oynayan taraf biz olacağız." dedi.

Liverpool'un oldukça kaliteli oyuncularla kurulu olduğunu aktaran Valverde, İngiliz ekibinin ligde sadece 1 mağlubiyetinin olmasına "Başarması zor bir istatistik" yorumunu yaparken, "Liverpool çok kaliteli oyuncuları, olağanüstü hücumcuları olan ve yüksek seviyede oynayabilen bir takım. Klopp, Dortmund'da yaptıklarını Liverpool'da da uyguluyor. Ligde sadece 1 mağlubiyetleri var. Başarması çok güç bir istatistik." dedi.

"TARAFTAR, KLOPP'A REAKSİYON GÖSTERECEK!"

Valverde, konuşmasının sonunda Klopp'un "Nou Camp bir mabed değil" sözlerine cevap verdi ve, "Son maçlarımızda tribünlerde 90 bini aşkın taraftarımız vardı ve maçların kaderine doğrudan etki ettiler. Klopp'un sözleri sonrası, bu olayı içselleştirecek ve bir reaksiyon vereceklerdir." diyerek konuşmasını sonlandırdı.