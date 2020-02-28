Barcelona Lautaro'nun peşinde! Inter'e iki farklı teklif...

Barcelona, Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmeden Lautaro Martinez'i transfer edebilmek için iki formül belirledi.
La Gazzetta'da yer alan habere göre; Real Madrid ile de adı anılan Arjantinli forvet için Inter, serbest kalma maddesinin ödenmesi dışında bir teklif kabul edilmeyeceği yanıtını vermişti. Barça, bunun üzerine Lautaro'yı transfer edebilmek için iki farklı formül buldu.
Barcelona'nın öncelikli teklifi, Inter'e birkaç oyuncu teklif etmek ve bunun karşılığında 111 milyon euro'dan indirim istemek olacak. Alternatif planı ise, 111 milyon euro'yu ödemeyi kabul etmek ancak bu ücreti 3-4 seneye yaymak olacak.
Bu sezon Inter formasıyla 30 maça çıkan 22 yaşındaki Arjantinli forvet, 16 gol atıp 4 asist yaptı.
Inter, Lautaro Martinez'i 2018 yazında 25 milyon euro bonservisle Racing Club'tan transfer etmişti.
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