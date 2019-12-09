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Barcelona, Lautaro Martinez transferi için harekete geçti

Barcelona, Lautaro Martinez transferi için harekete geçti

Barcelona, Lautaro Martinez'i ocak ayında transfer etmek için ısrarcı...

Katalonya merkezli Sport gazetesinde yer alan habere göre; Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal ve yardımcısı Ramon Planes, Milano'ya giderek Inter ile görüştü. Inter, Arturo Vidal ve Ivan Rakitic le birlikte para talep etti. Barcelona ise ilk pazarlıkta bu iki oyuncudan sadece birini verebileceklerini söyledi.

Barcelona cephesi, Ivan Rakitic için 30 milyon euro, Arturo Vidal içinse 20 milyon euro değer biçtiklerini belirtti. Barça'nın iki oyuncudan birini tutma isteğinin, orta sahadaki oyuncu rotasyonunu azaltmama amaçlı olduğu vurgulandı.

Barcelona'nın masadaki ilk teklifi ise 70 milyon euro ve Arturo Vidal olarak gösterildi.

Barcelona ve Inter'in cuma günü için tekrar randevulaştığı da belirtildi.

22 yaşındaki Lautaro Martinez, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 20 maçta 13 gol atıp 3 asist yaptı.

(Sporx)


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