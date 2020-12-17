Barcelona kendini bulmaya başladı

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Barcelona, sahasında lider Real Sociedad'ı ağırladı.
Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Barcelona 2-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Maçta 27. dakikada Real Sociedad Willian Jose'nin golüyle öne geçerken bu gole cevap 31. dakikada Jordi Alba'dan geldi ve maça denge geldi. Dakikalar 43'ü gösterdiğinde ise Frenkie De Jong'un golüyle Barcelona öne geçerken ilk yarı sona 2-1 Barcelona üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda iki takım da oyun üstünlüğünü öne geçirmek istedi ancak gol sesi çıkmadı. Böylelikle Barcelona, kötü gidişe dur diyerek aldığı galibiyetle liderle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
Barcelona bu galibiyetle 20 puana yükseldi, Real Sociedad ise 26 puanda kaldı.
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