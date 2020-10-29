Barcelona, Juventus deplasmanında güle oynaya galip

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 14'te Ousmane Dembele ve 90+1'de Lionel Messi (penaltı) kaydetti.
Juventus'ta maça 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 85'te çift sarı karttan atıldı.
Maçta Juventus'un İspanyol forveti Alvaro Morata'nın attığı 3 gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Juventus'ta corona virüs testi üçüncü kez pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, kadroda yer almadı.
Bu sonuçla Barcelona puanını 6'ya çıkardı.
Juventus ise 3 puanda kaldı.
PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Başakşehir'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. maçına Paris Saint-Germain karşısında çıktı.
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun ikinci haftası, dev bir maça sahne oldu. Juventus ile Barcelona karşı karşıya geldi. İtalya'daki karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.
Real Madrid forveti Karim Benzema'nın, Şampiyonlar Ligi maçında Vinicius hakkında söyledikleri gündem oldu.
Başakşehir'in Moldovalı stoperi Epureanu, PSG'ye 2-0 yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Paris Saint-Germain'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları ilk maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.