Barcelona İnter maçı şifresiz mi? Barcelona İnter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Barcelona İnter maçı şifresiz mi? sorusu futbol severler tarafından internette araştırılıyor. İspanyol temsilcisi Barcelona, Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında İtalyan ekibi İnter ile karşılaşıyor. Barcelona ile İnter'in karşılaşacağı müsabaka vatandaşları ekrana kilitleyecek. Güzel bir mücadele seyretmek isteyenlerler Barcelona İnter maçı şifresiz mi, hangi kanalda? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

BARCELONA İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın kritik mücadeleleri arasında gösterilen Barcelona-Inter maçı bu akşam saat 19.55'te başlayacak. Müsabakada Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak.

BARCELONA İNTER MAÇI ŞİFRESİ Mİ, HANGİ KANALDA?

Barcelona İnter maçı beIN SPORTS 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak.

2 Ekim Çarşamba diğer maç programları şu şekilde:

19.55 Genk (Belçika) - Napoli (İtalya)

19.55 Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa)

22.00 Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz)

22.00 Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere)

22.00 Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda)

SKOR DEĞERLENDİRMESİ

Barcelona, Inter ile karşılaştığı son dokuz maçın sadece birinde mağlup olurken (4G 4B), bu tek yenilgi Nisan 2010'da San Siro'da geldi (3-1).

Barcelona ile Camp Nou'da oynadığı altı resmi maçın beşini kaybeden Inter, tek galibiyetini Ocak 1970'te Fuar Şehirleri Kupası'nda elde etmişti (1-2).

Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da oynadığı son 32 maçın 29'unu kazanan Barcelona (3B), iç sahadaki son yenilgisini Mayıs 2013'te Bayern Münih karşısında elde etmişti (0-3).

Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki deplasman maçını kaybeden Inter, bu yenilgilerden birini Camp Nou'da Barcelona'ya karşı almıştı. İtalyan ekibinin bu turnuvada art arda üç maçlık mağlubiyet serisi yok.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında gol atamayan Barcelona'nın, turnuva tarihinde art arda üç maçlık golsüz serisi yok. Katalanlar, Avrupa turnuvalarında en son Mart 1988'de UEFA Kupası'nda üç maçlık golsüz seri elde etmişti.