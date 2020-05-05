Barcelona gözünü kararttı! 60 milyon Euro artı iki oyuncu...

33 yaşına gelen Luis Suarez'in yerine onun kadar kaliteli ancak genç bir santrfor almak isteyen Barcelona bir süre önce tercihini Inter'in Arjantinli forveti Lautaro Martinez'den yana kullanmıştı. Inter ise yapılan tüm teklifleri reddetmişti.
İspanyol medyasından Diario Sport'un haberine göre Barça, Inter'e son teklifini yaptı ve 60 milyon euro ile iki oyuncu önerdi.
Haberde oyuncuların isimleri verilmezken, bu futbolcuların Semedo ve Carles Alena olabileceği belirtiliyor.
Bu sezon 31 maçta 16 gol, 4 asistlik performans sergileyen 22 yaşındaki Arjantinli yıldızın 111 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor ancak bu ücret de 1-15 Temmuz arasındaki süre için geçerli.
Martinez de geçtiğimiz hafta Inter'in yeni şartlarla teklif ettiği kontratı reddetmiş ve kulübüne Barxcelona'ya gitmek istediğini iletmişti.
(Fanatik)
Teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşan Fenerbahçe 2020'nin ilk transfer bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Eric Maxim Choupo-Moting ile prensip anlaşmasına vardı.
MKE Ankaragücü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sadece Marcelo Saracchi'yi kadroda tutacak olan Galatasaray, beş bek oyuncusundan dördünü gönderecek. Sağda Mariano, Martin Linnes ve Şener Özbayraklı, solda da Yuto Nagatomo'ya elveda denilecek. Öte yandan Olympiakos ile kontratı biten sağ bek Omar Elabdellaoui ile 1.5 milyon Euro'ya şimdiden anlaşıldı
Koronavirüs salgını sonrası maliyetleri düşürmeye karar veren Galatasaray'da kadro artık Türk ağırlıklı olacak.
Beşiktaş devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng ile yola devam etmeyecek. Gana basınında çıkan habere göre Siyah-Beyazlı takım yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldı.
Gelecek sezon için genç ve yetenekli ayaklara yönelen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli golcüsü Radamel Falcao, Monaco'da beraber forma giydiği genç forvet Moussa Sylla'yı Galatasaray'a önerdi. Falcao, 20 yaşındaki futbolcu için yönetime “Beraber oynadık ve iyi uyum sağladık. Çok potansiyelli bir oyuncu. Alınırsa takım için faydalı olur” dedi.
Ülkelerinden Türkiye'ye dönen Beşiktaşlı futbolcular Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin NKoudou, İstanbul Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.