Barcelona genç yıldız için Brescia'ya teklifini sundu

Barcelona, Brescia'nın genç orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi transfer etmeye hazırlanıyor.
Corriere della Sera'da yer alan habere göre; Barcelona, Brescia'ya 60 milyon euro ve B takımından iki genç oyuncu teklif etti. Brescia'nın bu teklife henüz yanıt vermedi ve görüşmeleri sürdürme kararı aldı.
Barcelona'nın gözlemci raporunda Sandro Tonali için 'Orta sahada Andres Iniesta sonrası aranan oyun kurucu ihtiyacını kapatacağı' cümlesi yer aldı.
2017 yazında profesyonel olan Sandro Tonali, bu sezon 23 lig maçına çıktı ve 1 gol atıp 5 asist yaptı.
Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in ne zaman başlayacağıyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den açıklama geldi.
Hollanda ligi Eredivisie'ye hiç bir takımın çıkmamasına ve hiçbir takımın da küme düşmemesine karar verildi.
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Mariano, sözleşmesini uzatabileceğini söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in beğendiği 21 yaşındaki Arjantinli 'kule' forvet Adolfo Gaich, Barcelona ve Roma'nın da radarına takıldı.
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Barcelona, Brescia'nın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi transfer etmek için teklifini sundu.
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