Barcelona Gabriel Barbosa'yı radarına aldı

Uzun süreli sakatlığı atlatamayacak olan Luis Suarez'in yerine santrfor düşünen Barcelona'nın radarında Gabriel Barbosa olduğu ileri sürüldü.

Barcelona'da Luis Suarez'in sakatlanmasının ardından forvet arayışına girildiği ve bu ismin Gabriel Barbosa olduğu iddia edildi.

Mundo Deportivo'nun sayfalarına taşıdığı haberlere göre, Suarez'in boşluğunu sezon sonuna kadar doldurabilecek bir santrfor arayışında olan Barcelona'ya en uygun aday Gabriel Barbosa. Bonservisi Inter'de olan ve sona eren Brezilya Ligi'ni şampiyon tamamlayan ve Libertadores Kupası'nı Flamengo ile kaldıran Gabriel Barbosa için görüşmelere başlanacağı kaydedildi.

Inter'in kadrosunda düşünmediği ve muhtemelen yine kiralık olarak göndereceği Gabriel Barbosa için yeniden Flamengo'nun devrede olması ise Barcelona için en büyük handikap olarak görülüyor. Geçen sezonki başarıyı neredeyse Gabriel Barbosa'ya borçlu olan Flamengo için bu transfer olmazsa olmaz niteliğinde...

Inter'in Gabriel Barbosa için belirlediği bonservis bedelinin ise 20 milyondan daha az olmayacağı belirtiliyor.

Gabriel Barbosa Flamengo formasıyla çıktığı 43 maçta 34 gol atarak Avrupa'ya döndükten sonra düşüşe geçen kariyerini tekrar canlandırmıştı.

(Sporx)