Barcelona Gabriel Barbosa'yı radarına aldı

Barcelona'da Luis Suarez'in sakatlanmasının ardından forvet arayışına girildiği ve bu ismin Gabriel Barbosa olduğu iddia edildi.
Mundo Deportivo'nun sayfalarına taşıdığı haberlere göre, Suarez'in boşluğunu sezon sonuna kadar doldurabilecek bir santrfor arayışında olan Barcelona'ya en uygun aday Gabriel Barbosa. Bonservisi Inter'de olan ve sona eren Brezilya Ligi'ni şampiyon tamamlayan ve Libertadores Kupası'nı Flamengo ile kaldıran Gabriel Barbosa için görüşmelere başlanacağı kaydedildi.
Inter'in kadrosunda düşünmediği ve muhtemelen yine kiralık olarak göndereceği Gabriel Barbosa için yeniden Flamengo'nun devrede olması ise Barcelona için en büyük handikap olarak görülüyor. Geçen sezonki başarıyı neredeyse Gabriel Barbosa'ya borçlu olan Flamengo için bu transfer olmazsa olmaz niteliğinde...
Inter'in Gabriel Barbosa için belirlediği bonservis bedelinin ise 20 milyondan daha az olmayacağı belirtiliyor.
Gabriel Barbosa Flamengo formasıyla çıktığı 43 maçta 34 gol atarak Avrupa'ya döndükten sonra düşüşe geçen kariyerini tekrar canlandırmıştı.
(Sporx)
DOMAGOJ Vida’yı istediği iddia edilen Aston Villa, önceliği golcüye verdi.
Beşiktaş’ın her konuda anlaştığı Guilherme için Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek net konuştu: “Son sözü Yeni Malatyaspor söyleyecek. Maddi bir kazancımızın olması lazım.”
G.Saray, Luyindama’nın yerine kadroya katmak istediği Mert Çetin için Roma’yla görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan basınına göre; Cim Bom, Başkent temsilcisine 850 bin euro kiralama ücreti önerdi.
Vedat Muriqi’ye Kosovalı partner geliyor. Salzburg Başkanı Gruber, “Takımdan ayrılacak başka oyuncular da var. Mergim Berisha da Fenerbahçe’yle görüşüyor” açıklamasıyla müjdeyi verdi.
Başkanlar borçtan sorumlu olacak. Şike suçundan ceza alanlar ömür boyu spordan men edilecek.
Bakan kulüp ile derneklerin ‘mali ve idari’ kurtuluş reçetesini belirledi: “Dernek, kulüplerin idari, mali disiplini yakalamaları için, liyakat sahibi kimselerin yönetim kadrolarına dahil edilmesi gerekir. Mevcut yapıyla kulüplerimizin, faaliyetlerini sürdürmeleri mümkün görünmüyor.”
Olimpiyat vizesi olan ‘Filenin Sultanları’ havalimanında bando takımıyla karşılandı ve hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu.