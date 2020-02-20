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aksam.com.tr
  • 20 Şubat 2020 Perşembe 12:42
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  • 20 Şubat 2020 Perşembe 13:33

Barcelona, federasyondan aldığı özel izinle Martin Braithwaite'yi kadrosuna kattı

Barcelona, federasyondan aldığı özel izinle Martin Braithwaite'yi kadrosuna kattı

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Luis Suarez’in ardından Ousmane Dembele de sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalacak. Barcelona, La Liga'ya başvuru yapıp bir transfer hakkı istedi ve bu isteği kabul oldu. Katalan ekibi bu bağlamda Martin Braithwaite’yi kadrosuna kattı.

Barcelona'da golcü oyuncu Luis Suarez'in yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalmasının ardından büyük umutlar transfer olan Ousmane Dembele'nin de ameliyat olması ve 6 ay görev yapamayacak duruma gelmesi sonucu yönetim harekete geçmişti. Katalan ekibi, La Liga'ya başvuru yapıp bir transfer hakkı istemişti ve bu hak özel izinle verildi. Barcelona'nın yeni transferi bir başka La Liga ekibi Leganes'ten Danimarkalı Martin Braithwaite oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Barcelona, Leganes'ten Martin Braithwaite'yi 18 milyon Euro serbest kalma bedeliyle transfer etti. 28 yaşındaki Danimarkalı forvet dört yıllık sözleşmeye imza atacak ve serbest kalma bedeli 300 milyon Euro olarak belirlendi.

Özel transfer hakkı nedir?

La Liga 'da özel transfer hakkı şöyle işliyor. Uzun süreli sakatlık sebebiyle en az 5 ay olmak kaydıyla oyuncular takımdan ayrı kalırsa transfer sezonu dışında sadece bir oyuncu için başvuru yapılabiliyor. Oyuncunun bonservisinin elinde olması ya da La Liga'da oynaması gerekiyor.

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Federasyondan özel izinle transfer! Resmen açıklandı

Federasyondan özel izinle transfer! Resmen açıklandı

Luis Suarez’in ardından Ousmane Dembele de sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalacak. Barcelona, La Liga'ya başvuru yapıp bir transfer hakkı istedi ve bu isteği kabul oldu. Katalan ekibi bu bağlamda Martin Braithwaite’yi kadrosuna kattı.

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