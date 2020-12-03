Barcelona Dembele'nin sözleşmesini uzatmak istiyor

İspanya La Liga devi Barcelona'da iç transferde hareketlilik başladı. Katalan ekibinin, listesindeki ilk isim Fransız yıldız Ousmane Dembele...
ESPN'in haberine göre; Barcelona, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın radarında olan Dembele'nin 2022'de bitecek olan sözleşmesini uzatmak için oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.
Haberde ayrıca Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman'ın Dembele'den memnun olduğu ve takımdan ayrılmasını istemediği ifade edildi.
Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya 2017 yılı yaz transfer sezonunda 105 milyon Euro + 42 milyon Euro bonus bonservis bedeli ile transfer olan 23 yaşındaki yıldız futbolcunun serbest kalma bedeli ise 400 milyon euro olarak belirlenmişti.
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