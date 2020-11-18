Barcelona çalışanları, Messi'nin takımda kalmasına üzgün

Geçtiğimiz sezon takımdan ayrılmaya karar veren fakat Başkan Josep Maria Bartomeu engeline takılan Lionel Messi, kulüpten izin almayınca davalık olmamak için kulüpte kalma kararı almıştı.
Barcelona çalışanları da ekonomik kriz içerisinde olan kulüpte, Messi'nin bir sezon daha kalmasıyla ilgili düşüncelerini paylaştılar.
"ONU SEVİYORUM AMA..."
Sporx'in FourFourTwo'dan aktardığı habere göre, ofis çalışanlarından birisinin yaptığı açıklamada, "Messi kalmaya karar verince üzüldük. onun kalması demek bizim maaşlarımızda kesintilerin devam etmesi anlamına geliyordu. Onu seviyorum ve kulüp için yaptıklarına minnettarım ama ailemi daha çok seviyorum. Benim de bir iş sahibi olmam gerekiyor." dedi.
Lionel Messi, sözleşmesindeki serbest kalma maddesinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bir sezon daha Bercelona'da kalmaya karar verdi. Arjantinli süper yıldızın gelecek sezondan itibaren farklı bir adreste olması bekleniyor.
İspanyol devi Barcelona'da kulüp çalışanları Lionel Messi'nin takımda kalmasından dolayı üzgün.
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