Barcelona bu sezon ligde 7. kez puan kaybetti

İspanya Ligi'nde Barcelona, Valencia'ya takıldı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Barcelona ile Valencia arasındaki maç 2-2 sona erdi. Mouctar Diakhaby'nin golüyle Valencia, Camp Nou'daki maçta 1-0 öne geçti. 45+4'te Barcelona'nın kazandığı penaltıyı Lionel Messi kullandı. Arjantinlinin ilk vuruşunda kaleci topu çeldi, ancak meşin yuvarlağı takip eden Messi kafayla ağları havalandırdı ve skoru 1-1 yaptı.

Messi, profesyonel futbol kariyerinde 714. golünü kaydetti. Barcelona adına 643. golünü kaydeden Arjantinli, 1974'te Pele'nin Santos'la kırdığı bir kulüple en fazla gol atma rekorunu egale etti. Messi ayrıca, Cristiano Ronaldo'nun ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde 450 golü aşan 2. oyuncu unvanını kazandı.

İlk yarı 1-1 sona ererken; 52. dakikada defans oyuncusu Ronald Araujo, ceza sahası içinde affetmedi ve Barcelona'yı 2-1 öne geçirdi.

Sahada 10 kişi mücadele etmesine ve yenik durumda olmasına rağmen oyundan kopmayan Valencia, 69. dakikada Maxi Gomez ile skora bir kez daha eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Barcelona puanını 21, Valencia ise 15 yaptı. İki maçlık galibiyet serisi sona eren 5. sıradaki Barcelona, lider Atletico Madrid'in 8 puan gerisine düştü.