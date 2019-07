Barcelona, Antoine Griezmann'ı transfer ettiğini duyurdu

Uzun zamandır beklenen transfer gerçekleşti. Barcelona, Avrupa'da bir transfer bombası daha patlatırken Antoine Griezmann'i transfer etti.

Sosyal medya hesabından transferi ''Bunu bekliyordunuz'' şeklinde duyuran Barcelona, Fransız yıldız için Atletico Madrid'e 120 milyon euro ödeyecek.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Griezmann'ın serbest kalma maddesini ödeyerek kadrosuna katan Barcelona, 28 yaşındaki futbolcu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

İspanyol ekibi, Griezmann'ın serbest kalma maddesinin ise 800 milyon euro olduğunu duyurdu.

ATLETICO MADRID'DEN ŞOK AÇIKLAMA

Öte yandan Atletico Madrid, Barcelona ile daha önceden anlaşmaya varıldığı için; Griezmann'ın şu anki serbest kalma bedeli olan 120 milyon euro'nun değil, 14 Mayıs 2019'dan önceki serbest kalma bedeli olan 200 milyon euro üzerinden sözleşme imzalanması gerektiğini açıkladı.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b