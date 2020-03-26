Barcelona Alex Telles transferinden vazgeçti

Barcelona'nın şimdilerde Porto forması giyen Galatasaray'ın eski sol beki Alex Telles için harekete geçtiği iddia edilmişti.
Daha önce de Barcelona'nın gündemine gelen Telles'in Porto'da 40 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyordu. Eğer Barcelona, oyuncuyu kadrosuna katarsa Galatasaray'ın da oyuncunun satışındaki kardan %10 hakkı bulunduğu için 3 milyon 350 bin euroluk bir gelir elde etmesi söz konusuydu.
Fakat Mundo Deportivo'nun haberine göre yeteneklerinden şüphe edilmeyecek Alex Telles'in profil olarak Barcelona'ya uymadığı belirtildi.
Jordi Alba'nın alternatifi olarak bir sol bek arayan Alex Telles, Barcelona'nın gündemine daha önce de gelmiş fakat o zaman da kulüp Junior Firpo'yu tercih etmişti.
Barcelona'ya transfer ihtimali şimdilik ortadan kalkan Telles için İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin ilgisinin sürdüğü belirtiliyor.
(Fanatik)
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