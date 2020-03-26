  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Mart 2020 Perşembe 11:25
  • |
  • 26 Mart 2020 Perşembe 11:25

Barcelona Alex Telles transferinden vazgeçti

Barcelona Alex Telles transferinden vazgeçti

Paylaş

Barcelona'nın Porto forması giyen eski Galatasaraylı Alex Telles'in transferinden vazgeçtiği bildirildi. Bu transferin yatması, Galatasaray'ın olası transferden beklediği 3 milyon 350 bin euroluk payın da rafa kalkmasına neden oldu.

Barcelona'nın şimdilerde Porto forması giyen Galatasaray'ın eski sol beki Alex Telles için harekete geçtiği iddia edilmişti.

Daha önce de Barcelona'nın gündemine gelen Telles'in Porto'da 40 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyordu. Eğer Barcelona, oyuncuyu kadrosuna katarsa Galatasaray'ın da oyuncunun satışındaki kardan %10 hakkı bulunduğu için 3 milyon 350 bin euroluk bir gelir elde etmesi söz konusuydu.

Fakat Mundo Deportivo'nun haberine göre yeteneklerinden şüphe edilmeyecek Alex Telles'in profil olarak Barcelona'ya uymadığı belirtildi.

Jordi Alba'nın alternatifi olarak bir sol bek arayan Alex Telles, Barcelona'nın gündemine daha önce de gelmiş fakat o zaman da kulüp Junior Firpo'yu tercih etmişti.

Barcelona'ya transfer ihtimali şimdilik ortadan kalkan Telles için İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin ilgisinin sürdüğü belirtiliyor.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi negatif çıktı

title

Antalyaspor'da koronavirüse karşı e-antrenman

title

Beşiktaş'ta Güven Yalçın kiralık olarak gönderiliyor

Bakan Kasapoğlu'ndan ''evde kal'' çağrısı

SPOR GÜNDEMİ

Mustafa Cengiz'in test sonucu belli oldu! Koronavirüs...
Mustafa Cengiz'in test sonucu belli oldu! Koronavirüs...

Mustafa Cengiz'in test sonucu belli oldu! Koronavirüs...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu.

Uyanık Trabzonspor
Uyanık Trabzonspor

Uyanık Trabzonspor

Bordo-Mavili yönetim son 2 yıldır sözleşmeleri ‘Sezonluk' yapıyor. O yüzden ligler uzasa da Karadeniz ekibinin hiçbir oyuncusu ayrılamayacak ve ‘Ekstra' yazamayacak.

20 yıllık zafer yok mu sayılacak?
20 yıllık zafer yok mu sayılacak?

20 yıllık zafer yok mu sayılacak?

Liglerle ilgili farklı senaryolar konuşuluyor. Bunlardan biri de sezonun ‘Yok' sayılması. Hukukçulara göre bu durumda maçlar iptal olacak. Yani Galatasaray'ın Kadıköy'de aldığı galibiyet de resmiyetini yitirecek.

Galatasaray'dan forvete genç yıldız
Galatasaray'dan forvete genç yıldız

Galatasaray'dan forvete genç yıldız

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in çalışmalarını istediği yardımcıları ve scout ekibi idmansız dönemde yeni yeni isimleri gündeme almaya başladı.

Beşiktaş'ta Ljajic krizi! 'İzin verin gideyim'
Beşiktaş'ta Ljajic krizi! 'İzin verin gideyim'

Beşiktaş'ta Ljajic krizi! 'İzin verin gideyim'

Beşiktaş'ta Boateng ve Lens'ten sonra bu kez de Adem Ljajic krizi yaşanıyor... Sırp futbolcu, ülkesine gitmek için yönetimden izin istedi.

Beşiktaş'ta müthiş harekat! Forvete çifte bomba...
Beşiktaş'ta müthiş harekat! Forvete çifte bomba...

Beşiktaş'ta müthiş harekat! Forvete çifte bomba...

Beşiktaş, önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi vermek için kadroya ciddi takviyeler yapmak istiyor. Özellikle forvet ve kaleci transferleri için işi sıkı tutan yönetim forvet adaylarını belirledi. Bafetimbi Gomis ve Mario Mandzukic...

Galatasaray'a Feghouli piyangosu!
Galatasaray'a Feghouli piyangosu!

Galatasaray'a Feghouli piyangosu!

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'ye Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr'ın talip olduğu ortaya çıktı. İşte Feghouli transferindeki son dakika gelişmeleri...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.